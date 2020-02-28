Про це повідомили в пресслужбі апарату Верховної Ради.
“Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засідання заплановано на 16:00 в середу, 4 березня. Апарату Верховної Ради було доручено проінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому.
Зауважимо, тиждень, на якій скликається позачергове засідання, є пленарним.
У коментарі #Буквам депутати повідомили, що повістки позачергового засідання ще немає. Причини скликання позачергового засідання невідомі.
- Раніше повідомлялося, що турборежим виявився міфом: за півроку депутати Верховної Ради України 9 скликання прийняли менше законів, ніж попередні нардепи.