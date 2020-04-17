Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.

Про це свідчать дані міністерства праці США, повідомляє телеканал CNN.

Тільки за останній тиждень (до 11 квітня) допомогу через безробіття попросили 5,2 мільйона американців.

Аналітики інвестиційної компанії Goldman Sachs вважають, що до кінця травня безробіття в країні може сягнути 37 мільйонів осіб. При цьому, населення США становить 328 мільйонів осіб.

Це перевищує 10% пік під час найгіршого періоду Великої рецесії більше десяти років тому і перевищує попередній максимум після Другої світової війни – 10,8% в 1982 році, наближаючи США до рівня безробіття в епоху депресії.

Внаслідок пандемії коронавірусу в країні зникло стільки робочих місць, скільки було створено протягом більше десяти років – з часів кризи 2008- 2009 років.

До пандемії найбільша кількість американців, які звернулися за допомогою з безробіття протягом чотиритижневого періоду, становила 2,7 мільйона осіб. Це було восени 1982 року.

Значне зростання безробіття фіксується в таких великих штатах, як Каліфорнія (близько 258 тисяч безробітних), Мічиган (близько 170 тисяч безробітних), Пенсільванія (більше 39 тисяч безробітних). У Нью-Йорку без роботи залишилися майже 52 тисячі жителів.

У той же час деякі економісти припускають, що найближчим часом кількість безробітних почне зменшуватися, оскільки малий бізнес отримує допомогу від уряду, а місцева влада обговорює можливість відкриття частини компаній в штатах, де пік поширення коронавірусу вже минув. Про відповідні плани щодо зняття мір карантину і відновлення економіки вже повідомив президент країни Дональд Трамп.