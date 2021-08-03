Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Через поширення штаму Delta в американських штатах запровадили суттєві обмеження задля стримування нового спалаху. В штаті Луїзіана всі жителі мають знову носити захисні маски в закритих приміщеннях, незалежно від статусу вакцинації. Маски мають надягати студенти коледжів та шкіл.

У Сан-Франциско також ввели обов’язковий масковий режим для всіх громадян. В Нью-Йорку федеральні службовці мають пройти обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу або щотижня робити тест на COVID.

У Флориді знову ушпиталюють інфікованих коронавірусом з важкими симптомами.

“Люди потрапляють в лікарні в дуже важкому стані. Іноді цілі сім’ї”, – розповів Серхіо Сегарра, головний лікар Баптистської клініки Маямі.

Протягом останніх двох тижнів кількість госпіталізацій зросла на 140%.

Середня кількість нових випадків заражень коронавірусом в липні збільшилась в шість разів. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.

Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.