В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Станом на 31 липня, таких було 93% випадків. Однак, в деяких частинах країни, де відсоток вакцинованих проти коронавірусу громадян низький – відсоток ще вищий.

Лише половина американців, які мають право на щеплення проти коронавірусу, отримали хоча б одну дозу вакцини.

Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% від загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Протягом останніх двох тижнів кількість госпіталізацій зросла на 140%.

Середня кількість нових випадків заражень коронавірусом в липні збільшилась в шість разів. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.

Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.