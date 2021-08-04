Про це повідомляє американське видання The Hill.
Станом на 31 липня, таких було 93% випадків. Однак, в деяких частинах країни, де відсоток вакцинованих проти коронавірусу громадян низький – відсоток ще вищий.
Лише половина американців, які мають право на щеплення проти коронавірусу, отримали хоча б одну дозу вакцини.
Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% від загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.
Протягом останніх двох тижнів кількість госпіталізацій зросла на 140%.
Середня кількість нових випадків заражень коронавірусом в липні збільшилась в шість разів. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.
Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.
- Понад 70% американців отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Таку мету президент США Джо Байден обіцяв здійснити до 4 липня, однак не вдалося.