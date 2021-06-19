Федеральний суддя штату Флорида постановив, що круїзні лайнери на території США можуть курсувати та перевозити туристів, сприймаючи правила, встановлені Центром з контролю та профілактики захворювань (CDC), як рекомендації.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Рішення судді почне діяти з 18 липня.

Суд розглядав справу за позовом губернатора Флориди Рона ДеСантіса. Він подав позов ще у квітні, вимагаючи відновити роботу круїзних лайнерів, попри правила, встановлені CDC.

В постанові окружного судді Стівена Меррідея вказано, що вимоги CDC відтепер вважаються умовними й необов’язковими. Власники круїзних лайнерів можуть звертати на них увагу, як на рекомендацію.

За рекомендацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) 98% екіпажу та 95% пасажирів мають бути повністю вакциновані.

Круїзна Компанія Celebrity отримала дозвіл на перший рейс з США їх найбільшого лайнера Celebrity Edge. Круїз заплановано на 26 червня з Форт-Лодердейла (Флорида).

Тестові круїзи з 20 по 22 червня проведе компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартуватиме з Порт-Маямі. На борту буде 10% можливої кількості пасажирів. Всі присутні мають бути або вакциновані проти коронавірусу, або ж надати докази того, що не хворіють саме зараз.

На круїзному лайнері Celebrity Millennium, де 95% пасажирів було повністю вакциновано проти COVID-19, двоє все одно захворіли на коронавірус.

В компанії пообіцяли, що відстежать контакти пасажирів, які захворіли, з іншими членами екіпажу та пасажирами. Як відомо, аби потрапити на борт лайнера, гості мали довести, що отримали обидва щеплення проти коронавірусу, або ж показати негативний результат тесту на коронавірус.

Круїз Celebrity Millennium тривав сім днів. Туристи відвідали Арубу, Барбадос та Кюрасао.

На борту було майже 500 туристів. 95% з них повністю вакциновані проти коронавірусу. Туристи з дітьми, в яких поки немає потрібних щеплень, надали негативні результати відповідних тестів.

100% членів екіпажу мали по обидва щеплення проти коронавірусу.