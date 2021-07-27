В США Реза Балучі збирався пройти по воді відстань від штату Флорида до Нью-Йорка, за допомогою власного винаходу, схожого на бігове кільце для хом'яка. Чоловік не дістався навіть до кордону штату Флорида.

Про це повідомляє BBC.

Він збирався пройти по воді приблизно 1,6 тис. кілометрів. Але діставшись до Сент-Огастина, його викинуло на берег.

Шериф округу Флагер розповів, що в Балучі виникли деякі складнощі, тому йому довелося повертатися на сушу. Йому на допомогу приїхала берегова охорона США (USCG).

Пристрій, за допомогою якого Балучі збирався дістатися до Нью-Йорка, це великий циліндричний контейнер, в якому може поміститися людина. До кожної зі сторін прикріплено спеціальні плавучі пристрої.

Це не перший випадок, коли Балучі намагається дістатися водою до якоїсь точки. Вперше його рятували у 2014 році, також біля Сент-Огастина. Потім – через два роки, недалеко від Палм-Біч.

Але він не втрачає віри та ентузіазму:

“Я покажу всім людям: якщо ви хочете зробити це – зробіть. Нікого не слухайте. Йдіть за власною мрією”.