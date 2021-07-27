Про це повідомляє BBC.
Він збирався пройти по воді приблизно 1,6 тис. кілометрів. Але діставшись до Сент-Огастина, його викинуло на берег.
Шериф округу Флагер розповів, що в Балучі виникли деякі складнощі, тому йому довелося повертатися на сушу. Йому на допомогу приїхала берегова охорона США (USCG).
Пристрій, за допомогою якого Балучі збирався дістатися до Нью-Йорка, це великий циліндричний контейнер, в якому може поміститися людина. До кожної зі сторін прикріплено спеціальні плавучі пристрої.
Це не перший випадок, коли Балучі намагається дістатися водою до якоїсь точки. Вперше його рятували у 2014 році, також біля Сент-Огастина. Потім – через два роки, недалеко від Палм-Біч.
Але він не втрачає віри та ентузіазму:
“Я покажу всім людям: якщо ви хочете зробити це – зробіть. Нікого не слухайте. Йдіть за власною мрією”.
- Іспанські рятувальники зафіксували безпілотний катер “Зодіак”, який блукав у 300 метрах від берега. На його борту знаходився наляканий собака.