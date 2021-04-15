Про це повідомляє Fox 2 Now.
Експерти вважають, що тунель побудували у 1800-роках і, можливо, він мав історичну цінність.
Чоловік розповів, що біля будинку почав сильно “просідати” тротуар, тому довелося його ремонтувати. По суті, американцю потрібно було зняти шар ґрунту, а потім заново його засипати.
Однак, почавши копати, він знайшов тунель.
Alton man discovers mysterious 19th century-era tunnel beneath his property https://t.co/3xY19o6oaF
— FOX2now (@FOX2now) April 13, 2021
Він сказав, що тунель заввишки 2,7 метра, ширина приблизно така ж. Наскільки довгий тунель – невідомо, однак його довжина перевищує площу землі, яка належить Гарі. Як мінімум, це 60 метрів.
На думку експертів, тунель побудували у 1840 році з невідомою метою. Лише через 50 років над ним спорудили будинок. Потрапити до тунелю через якийсь потайний хід в будинку – неможливо.
Також Мейчес дізнався, що до нього в цьому ж будинку жили три міських голови.
- В Єгипті, поблизу міста Луксор, археологи виявили “загублене золоте місто”, котре існувало 3 тисячі років тому.