В американському місті Спрингфілд 42-річний Ерік Коул зателефонував 911 та повідомив диспетчеру, що в нього стріляли. Чоловік лежав посеред дороги й не міг рухатися. Він чекав на допомогу поліції.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Начальник поліції Лі Граф підтвердив, що диспетчер отримав такий дзвінок. За його словами, Коул говорив про те, що “лежить посеред вулиці” та “скоро помре”.

Поки Коул ще розмовляв з диспетчером, на місце прибули правоохоронці. Вони намагалися знайти чоловіка на узбіччі й навіть не зрозуміли, коли наїхали на нього автівкою.

Його знайшли приблизно о 23:15. Офіцер, що наїхала на потерпілого, розповіла, що справді не помітила Коула на асфальті, оскільки намагалася роздивитися в нічний час номери будинків. За її словами, це був нещасний випадок.

Поліціянтка дістала Коула та викликала швидку. Чоловіка відвезли до місцевої лікарні та надали необхідну допомогу.

Однак, приблизно за годину чоловік помер.

Розтин показав, що у Коула було чимало травм рук, ніг та колін, вогнепальне поранення в ліву руку, поламані ребра, внутрішня кровотеча. Що стало причиною смерті – не сказано.