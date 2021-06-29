Деякі американські штати видали нові рекомендації, згідно з якими громадяни повинні обов'язково носити захисні маски, попри отримання двох доз вакцини проти коронавірусу. Це пов'язано з поширенням нового штаму коронавірусу - Delta.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що штам Delta стане найпоширенішим на території країни. З огляду на те, що половина американців все ще не вакцинована проти коронавірусу, новий штам може викликати новий сплеск захворюваності в країні.

Також штам Delta піддає загрозі своєчасний початок навчального року для молодших школярів.

У Лос-Анджелесі чиновники наказали громадянам носити захисні маски у всіх замкнутих приміщеннях, незалежно від того, чи вакциновані вони проти коронавірусу. Правило діятиме доти, доки в CDC розроблятимуть нові рекомендації стосовно поширення вірусу штаму Delta.

На сьогодні вакцина Pfizer / BioNTech показала ефективність на 88% проти симптоматичних інфекцій, спричинених Delta – через два тижні після другої дози.

Поки що експерти розглядають варіант повторних сплесків захворюваності в п’яти штатах. На першому місці – Нью-Джерсі.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.