Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що штам Delta стане найпоширенішим на території країни. З огляду на те, що половина американців все ще не вакцинована проти коронавірусу, новий штам може викликати новий сплеск захворюваності в країні.
Також штам Delta піддає загрозі своєчасний початок навчального року для молодших школярів.
У Лос-Анджелесі чиновники наказали громадянам носити захисні маски у всіх замкнутих приміщеннях, незалежно від того, чи вакциновані вони проти коронавірусу. Правило діятиме доти, доки в CDC розроблятимуть нові рекомендації стосовно поширення вірусу штаму Delta.
На сьогодні вакцина Pfizer / BioNTech показала ефективність на 88% проти симптоматичних інфекцій, спричинених Delta – через два тижні після другої дози.
Поки що експерти розглядають варіант повторних сплесків захворюваності в п’яти штатах. На першому місці – Нью-Джерсі.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.