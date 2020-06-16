Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалила першу рецептурну відеогру для лікування дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю (СДУГ).

Про це повідомляється на сайті FDA.

СДУГ — це поширене захворювання, яке починає проявлятися в дитинстві. Серед симптомів — неуважність, гіперактивність та імпульсивність. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, на СДУГ хворіють близько 4 млн дітей віком 6-11 років.

Управління проаналізувало дані досліджень, в яких брали участь понад 600 дітей. Експерти оцінювали, наскільки відеоігри можуть бути корисними як немедикаментозний спосіб лікування для дітей з СДУГ. При цьому оцінювалися здібності дітей концентрувати увагу, їх показники успішності в школі та інші дані.

Найкращі результати показала відеогра для смартфонів та планшетів EndeavorRX від компанії Akili Interactive. У понеділок, 15 червня, FDA видала компанії маркетинговий дозвіл, яке дозволить виробнику вказувати в рекламних матеріалах, що гра може бути використана з терапевтичною метою. Це перший такий дозвіл, виданий управлінням.

Як заявила компанія-розробник гри, в однієї третини дітей, що пройшли 20-денний курс (по 25 хвилин ігрового процесу протягом 5 днів на тиждень впродовж 4 тижнів) “більше не було відчутного дефіциту уваги, принаймні, за одним показником”.

“Про серйозні побічні ефекти не повідомлялося. Найчастішими побічними ефектами, що спостерігаються при використанні EndeavorRx, є: головний біль, запаморочення, емоційна реакція і агресія”, — зазначили в FDA.

Виглядає EndeavorRx так: