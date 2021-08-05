Президент США Джо Байден вважає, що до 2030 року половина продажів всіх автомобілів має бути за моделями із нульовим рівнем викидів.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден анонсував серію нових ініціатив, спрямованих на розширення виробництва та продаж електромобілів, аби успішно конкурувати з Китаєм та боротися із кліматичними змінами. Байден підписав указ, встановивши амбітну мету – до 2030 року половина продажів всіх авто мають складати електромобілі.

В Агенції з охорони навколишнього середовища (EPA) та Міністерстві транспорту оголосять про створення нових стандартів паливної ефективності та викидів, які принесуть близько 140 мільярдів доларів чистої вигоди протягом дії програми. Також ініціатива дасть можливість зекономити приблизно 800 мільярдів літрів бензину й скоротять вуглецеве забруднення. Для середньостатистичного американця – це 900 доларів чистої вигоди.

Ініціативу Байдена підтримали такі автоконцерни, як Ford, GM, Stellantis та United Auto Workers (UAW).

Також ініціатива президента передбачає: створення першої в країні мережі станцій зарядки електромобілів, створення стимулів для покупців в точках продажу, фінансування та розширення національних поставок, введення інновацій нового покоління з чистих технологій для підтримки конкурентоздатності.