У США затримали дочку колишнього директора національної розвідки країни Джона Негропонте, 27-річну Софію, за звинуваченням у вбивстві.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Дівчина була затримана в місті Роквілл (штат Меріленд).

Згідно з повідомленням місцевої поліції, Софію Негропонте затримали в четвер увечері, 13 лютого. Її звинувачують у вбивстві свого 24-річного друга Юсефа Расмуссена. За версією поліції, між молодими людьми виникла сварка, під час якої Негропонте вдарила хлопця ножем.

Він помер від отриманого поранення. Тіло доставили в Управління старшого судово-медичного експерта в Балтіморі. Фахівці проведуть розтин, щоб назвати точну причину смерті хлопця.

За даними американського телеканалу Fox News, дівчина є прийомною дочкою Джона Негропонте.

Негропонте був послом у Гондурасі, Мексиці, на Філіппінах і в Іраку протягом дипломатичної кар’єри, яка охоплює десятки років. Він займав посаду заступника радника з національної безпеки за часів президента Рональда Рейгана.

У 2005 році Негропонте став першим в історії директором національної розвідки США і займав цю посаду до 2007 року.