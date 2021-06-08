В США розпочався перший круїзний тур після 15-місячної перерви у зв'язку з пандемією коронавірусу. 95% пасажирів на борту повністю вакциновані проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Celebrity Cruises став першим круїзним лайнером, який відправився у плавання океаном з пасажирами на борту. Таких турів не було понад рік.

Лайнер відплив з Філіпсбурга (Сент-Мартін) в суботу.

“Сьогодні ми знову вирушаємо у плавання! Це такий прекрасний момент для нашої компанії, нашої галузі та Карибського басейну. Цей день, нарешті, настав для наших туристів, і наша команда дійсно особлива – це неможливо передати словами… Я настільки щаслива, що наша команда знову на борту робить те, що їм подобається, і пропонує нашим гостям прекрасний відпочинок та сервіс”, – сказала гендиректорка Celebrity Cruises Ліза Лутофф-Перл.

Круїз Celebrity Millennium триватиме сім днів. Туристи відвідають Арубу, Барбадос та Кюрасао.

На борту майже 500 туристів. 95% з них повністю вакциновані проти коронавірусу. Туристам з дітьми, в яких поки немає потрібних щеплень, запропонували пред’явити негативні результати відповідних тестів.

Що стосується членів екіпажу – 100% мають по обидва щеплення проти коронавірусу.

За рекомендацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) 98% екіпажу та 95% пасажирів мають бути повністю вакциновані.

Компанія Celebrity також отримала дозвіл на перший рейс з США їх найбільшого лайнера Celebrity Edge. Круїз заплановано на 26 червня з Форт-Лодердейла (Флорида).

Тестові круїзи з 20 по 22 червня проведе компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартуватиме з Порт-Майямі. На борту буде 10% від можливої кількості пасажирів. Всі присутні мають бути або вакциновані проти коронавірусу, або ж надати докази того, що не хворіють саме зараз.