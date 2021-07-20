Про це повідомляє видання BBC.
З 6 липня в штаті згоріло стільки лісу, як площа міста Лос-Анджелес.
Окрім Bootleg Fire, в США водночас продовжується 80 пожеж в 13 штатах. Їх спровокували аномальна спека та пориви вітру.
Через Bootleg Fire в Орегоні евакуювали понад 2 тисячі жителів. Вогонь зруйнував понад 160 будинків в сільській місцевості. Про смертельні випадки серед населення поки не відомо.
Пожежникам вдалося локалізувати третину пожежі.
Для жителів великих міст вже створили спеціальні центри з евакуації, куди можна буде потрапити, коли до них наблизиться вогонь.
За даними Національного пожежного центру, з початку 2021 року в США пожежі охопили понад 1,2 млн акрів території країни. В основному, пожежі відбуваються в західних штатах. Було зафіксовано понад 4 тисячі загорянь, що вдвічі більше, ніж торік. В порівнянні з минулим роком, в Каліфорнії згоріло в п’ять разів більше лісу.
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