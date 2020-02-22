Представники сфери охорони здоров'я США заявили про те, що готуються до можливої ​​пандемії коронавірусу з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні сказано, що запобіжні заходи в деяких містах можуть призвести навіть до закриття шкіл та підприємств.

Співробітник Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Ненсі Мессон пояснила, що медичний персонал вже проходить необхідне навчання на випадок поширення коронавірусу.

“Наша мета полягає в тому, щоб уповільнити можливе поширення вірусу в США. Це дає нам більше часу для підготовки суспільства до більшої кількості випадків і, можливо, до пандемії”, – пояснила вона.

Вона зазначила, що CDC робить кроки для забезпечення того, щоб передові працівники охорони здоров’я США мали необхідні матеріали, працюючи з підприємствами, лікарнями, аптеками, а також з виробниками та дистриб’юторами медичного обладнання над тим, що вони можуть зробити, щоб підготуватися.

У Сполучених Штатах в даний час зареєстровано 13 випадків захворювання коронавірусом на території країни, а також 21 випадок серед американців, евакуйованих з китайського Уханю і круїзного лайнера Diamond Princess в Японії.

Тільки в трьох штатах США є можливість проводити тести на вірус.