Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов'язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в'їжджають до США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зараз план знаходиться на ранніх етапах розробки.

Офіційний представник Білого дому попередив, що внесення змін до нинішніх правил в’їзду в США просто неминуче – причиною тому новий штам Delta.

Кілька агентств федерального уряду зараз розробляють план зміни попередніх правил в’їзду і хочуть ввести вимогу про повну вакцинацію всіх іноземних громадян, що прямують до США з усіх країн, за деякими винятками.

Передбачається, що новий план буде введено в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні подорожі. Наразі терміни ще не визначені.

Згідно із правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонений в’їзд до США.

Усі, хто приїздить в США, незалежно від вакцинації, повинні пред’явити негативний тест на COVID-19.