Про це повідомляє телеканал CNN.
Зараз план знаходиться на ранніх етапах розробки.
Офіційний представник Білого дому попередив, що внесення змін до нинішніх правил в’їзду в США просто неминуче – причиною тому новий штам Delta.
Кілька агентств федерального уряду зараз розробляють план зміни попередніх правил в’їзду і хочуть ввести вимогу про повну вакцинацію всіх іноземних громадян, що прямують до США з усіх країн, за деякими винятками.
Передбачається, що новий план буде введено в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні подорожі. Наразі терміни ще не визначені.
Згідно із правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонений в’їзд до США.
Усі, хто приїздить в США, незалежно від вакцинації, повинні пред’явити негативний тест на COVID-19.
- У Канаді оштрафували двох туристів, які прибули в Торонто із США, майже на 20 000 доларів кожного за недотримання карантинних в’їзних вимог.