Від виборчих комісій не були отримані підтвердження про отримання близько 300 тисяч бюлетенів американців, які проголосували на виборах президента США поштою. Суд встановив поштовій службі дедлайн.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У день виборів президента США, 3 листопада, окружний суддя Колумбії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців наказав національній поштовій службі перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів і терміново доставити їх для підрахунку голосів.

За озвученими в суді даними, від виборчих комісій не були отримані підтвердження про отримання близько 300 тисяч бюлетенів.

Згідно зі спостереженнями виборців, підтвердження про доставлення не були отримані з понад 10 штатів, серед яких Пенсільванія, Флорида, Південна Кароліна, Аризона.

У поштової служби був час на те, щоб перевірити, чи не залишилися недоставлені бюлетені, і доставити їх до виборчих комісій для підрахунку голосів не пізніше 16:30 (23:30 за Києвом) у виборчі комісії. Поштова служба повідомила, що виконати вказівки суду не вдалося. Це питання буде розглянуто в суді в середу, 4 листопада.

Пізнє надходження бюлетенів може затримати підрахунок голосів і визначення результатів виборів. Проти цього виступає чинний президент Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про те, що голосування поштою дає можливість для фальсифікації виборів.

Виходячи з цього Трамп закликав тих, хто голосує поштою, прийти на виборчі дільниці, щоб переконатися, що їхні голоси зараховані.