Про це повідомляє агентство Reuters.
У день виборів президента США, 3 листопада, окружний суддя Колумбії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців наказав національній поштовій службі перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів і терміново доставити їх для підрахунку голосів.
За озвученими в суді даними, від виборчих комісій не були отримані підтвердження про отримання близько 300 тисяч бюлетенів.
Згідно зі спостереженнями виборців, підтвердження про доставлення не були отримані з понад 10 штатів, серед яких Пенсільванія, Флорида, Південна Кароліна, Аризона.
У поштової служби був час на те, щоб перевірити, чи не залишилися недоставлені бюлетені, і доставити їх до виборчих комісій для підрахунку голосів не пізніше 16:30 (23:30 за Києвом) у виборчі комісії. Поштова служба повідомила, що виконати вказівки суду не вдалося. Це питання буде розглянуто в суді в середу, 4 листопада.
Пізнє надходження бюлетенів може затримати підрахунок голосів і визначення результатів виборів. Проти цього виступає чинний президент Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про те, що голосування поштою дає можливість для фальсифікації виборів.
Виходячи з цього Трамп закликав тих, хто голосує поштою, прийти на виборчі дільниці, щоб переконатися, що їхні голоси зараховані.
- Раніше повідомлялося, що цього року на тлі пандемії коронавірусу в США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки в достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
- З першими результатами голосування можна ознайомитися тут.