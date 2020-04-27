У США набирає популярність технологія штучного інтелекту, вбудована в камери зовнішнього спостереження, для відстеження порушників правил соціального дистанціювання.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Джен Суерт, віце-президент чиказької компанії Pepper Construction, яка представила в цьому місяці програмне забезпечення від SmartVid.io. для камер відеоспостереження вважає, що технологія дозволить підприємствам відновити роботу під час карантину.

Повідомляється, що магазини й робочі місця оснащують камери відеоспостереження програмним забезпеченням зі штучним інтелектом. Це дасть змогу відстежувати дотримання рекомендацій з охорони здоров’я, включаючи соціальне дистанціювання і носіння масок.

Кілька компаній заявили Reuters, що програмне забезпечення буде мати вирішальне значення для продовження роботи підприємств.

Однак, активісти в області конфіденційності, стурбовані все більш прискіпливим відслідковаванням людей. Вони закликають компанії обмежити використання штучного інтелекту виключно в межах боротьби з епідемією.

“Питання полягає в тому, чи залишиться технологія після того, як проблема суспільної охорони здоров’я зникне, і це буде приставляти реальну загрозу приватного життя”, – сказав Аль Гідарі, експерт по конфіденційності Стенфордської школи права.