Бізнесмен і кандидат в президенти США від Демократичної партії Ендрю Янг прийняв рішення відмовитися від подальшої передвиборної гонки.

Про це повідомляє Reuters.

Після закриття виборчих дільниць під час праймеріз, виступаючи перед виборцями в штаті Нью-Гемпшир, демократ заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

“Я не з тих, хто хоче приймати пожертвування й підтримку в гонці, яку ми не виграємо. Тому сьогодні я оголошую про те, що припиняю свою президентську кампанію”, – сказав Янг.

45-річний син емігрантів з Тайваню став одним з небагатьох кандидатів, який, не дивлячись на відсутність політичного досвіду, зумів дійти до етапу дебатів. Про свої президентські амбіції Янг заявляв ще в 2017 році. Тоді про нього ще ніхто не знав.

Бізнесмен пояснив, що зробив якийсь математичний розрахунок, який продемонстрував, що вийти переможцем на виборах йому не вдасться.

У своїй передвиборчій програмі Янг пропонував платити американцям по тисячі доларів на місяць, як базовий дохід, через те, що через автоматизацію підприємств, багато громадян втрачають робочі місця.

У своїй заяві Янг також сказав, що підтримає в листопаді на виборах будь-якого кандидата від Демократичної партії, який зможе перемогти Дональда Трампа.