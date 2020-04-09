Про це повідомляє американський канал CNN.
За інформацією Адміністрації транспортної безпеки в аеропортах, в середу скринінг в аеропортах пройшли всього лише 95 000 чоловік.
При цьому рівно рік тому скринінг в аеропортах пройшли 2,3 мільйона людей.
Також про падіння пасажиропотоку авіаційних ліній на 96% повідомляють і в групі “Авіакомпанія для Америки”. За даними групи, тільки одне з 10 місць на внутрішніх авіаційних рейсах в США зараз зайнято пасажирами.
Також наголошується, що за останній тиждень в світі було виконано всього лише 31 000 комерційних рейсів. При цьому на початку року кожен день виконувалося близько 111 000 комерційних рейсів.
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