Влада США конфіскувала приблизно 90 тисяч доларів у чоловіка зі штату Юта, який продавав кадри зі штурму Капітолія. Зокрема, світлину, на якій прихильницю Дональда Трампа смертельно поранили.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції США.

Джона Ерла Саллівана зі штату Юта конфіскували майже 90 тисяч доларів. Він продав журналістам відео, на якому було зафіксовано момент, коли вистрілили в Ешлі Беббітт, одну з прихильниць Трампа, яка брала участь в штурмі Капітолія.

Ешлі хотіла покинути будівлю Капітолію через вибите скло у дверях, але отримала вогнепальне поранення в області шиї. Стріляв представник поліції Капітолія. Беббітт ушпиталили, там вона й померла від отриманого поранення.

Проти Саллівана прокуратура висунула додаткові кримінальні звинувачення. Чоловік називав себе “політичним активістом”. Він разом з іншими прихильниками Трампа незаконно потрапив до будівлі Капітолія та брав участь в штурмі.

Йому пред’явили звинувачення за вісьмома пунктами. Серед них – незаконне носіння зброї під час заворушень.

Адвокат Саллівана нічого не коментує.

Окрім Саллівана, фото штурму публікували й розповсюджували й інші його учасники. Однак він представився, як “незалежний журналіст”. Але насправді він закликав інших учасників “спалити” будівлю Капітолія та закликав до насилля.

В суді додали, що його кадри можуть вартувати “мільйони доларів”. Кілька редакцій купили кадри, заплативши майже 90 тисяч доларів. Хто саме купив кадри – не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.