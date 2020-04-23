Про це повідомляє Associated Press.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань в США і в міністерстві сільського господарства США заявили, що коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

Господар першого кота хворів ГРВІ, а через тиждень у кота виявили COVID-19. При цьому, тест на коронавірус господаря вихованця був негативним. Кіт іноді виходив на вулицю і, ймовірно, міг контактувати з кимось зараженим COVID-19.

Господар другого кота хворий COVID-19, тому, імовірно, заразив свого вихованця.

Ветеринари зазначили, що у обох котів є симптоми респіраторного захворювання (кашель і незначний нежить), але вони незабаром підуть на поправку.

Головний спеціаліст з інфекційних захворювань в США, доктор Ентоні Фаучі, заявив, що, хоча деякі тварини можуть отримувати вірус від людей, немає ніяких ознак того, що домашні тварини передають його людям.

“Біологічно все можливо. Але немає ніяких доказів того, що ми бачили з епідеміологічної точки зору, що домашні тварини можуть бути переносниками”, – сказав він.