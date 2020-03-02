Вчені, які досліджували геноми двох коронавірусних інфекцій в штаті Вашингтон, заявили, що вірус міг поширюватися в штаті протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє The New York Times.

Вчені заявили, що два випадки захворювання коронавірусом, які були виявлені з інтервалом в декілька тижнів в штаті Вашингтон, мали генетичні зв’язки. Це може говорити про те, що в цьому районі можуть бути заражені набагато більше людей.

Так, у Вашингтоні перший підтверджений випадок коронавірусу був оголошений 20 січня. Ще один випадок, який виявили в штаті, був оголошений 28 лютого. Відзначається, що ці дві людини живуть в одному і тому ж окрузі, але, як відомо, не спілкувалися один з одним, і другий випадок стався набагато пізніше того, як вважалося, що перший більше не буде заразливим.

Експерт-вірусолог і дослідник коронавірусу Тревор Бедфорд вважає, що вірус поширювався серед інших людей в штаті протягом майже шести тижнів.

Державні і місцеві чиновники охорони здоров’я були обмежені в тестуванні на коронавірус. До недавнього часу лікарям в лікарнях можна було використовувати тест тільки на пацієнтах, які відповідали певним критеріям – тим, хто подорожував до Китаю протягом 14 днів з появою симптомів або мав контакт з відомим випадком коронавірусу.

Якщо вірус поширюється непоміченим у Вашингтоні з середини січня, це може означати, що ним могли заразитися десь від 150 до 1500 чоловік, причому найбільш ймовірний діапазон – від 300 до 500 осіб, сказав Mike Famulare головний дослідник Інституту моделювання захворювань в Белв’ю, штат Вашингтон, який виконав аналіз. Ці люди “або заразилися і одужали, або зараз заражені”, сказав він.

За словами лікаря, багато хто з цих людей зараз знаходяться на ранніх стадіях інкубації вірусу або, можливо, ще не заразні.

Вчені негайно повідомили про геномну послідовність і їх результати державним і федеральним чиновникам охорони здоров’я.