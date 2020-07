Про це директор з комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортман повідомив в Twitter.

Кортеж на вузькій ділянці дороги потрапив в ДТП по дорозі з Пітсбурга.

“Автобус потрапив у невелику аварію з самоскидом на шляху до місця кампанії за межами Піттсбурга”, – написав Мортман.

Per @KDKA —

.@VP Pence "tour bus has been involved in a minor accident with a dump truck on the way to a campaign stop outside of Pittsburgh."https://t.co/oTYtcF9ZqY pic.twitter.com/4LgGlMvhWn

— Howard Mortman (@HowardMortman) July 30, 2020