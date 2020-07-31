Про це директор з комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортман повідомив в Twitter.

Кортеж на вузькій ділянці дороги потрапив в ДТП по дорозі з Пітсбурга.

“Автобус потрапив у невелику аварію з самоскидом на шляху до місця кампанії за межами Піттсбурга”, – написав Мортман.

Постраждав принаймні один поліцейський мотоцикл.