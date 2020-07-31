Про це директор з комунікацій телекомпанії C-SPAN Говард Мортман повідомив в Twitter.
Кортеж на вузькій ділянці дороги потрапив в ДТП по дорозі з Пітсбурга.
“Автобус потрапив у невелику аварію з самоскидом на шляху до місця кампанії за межами Піттсбурга”, – написав Мортман.
Per @KDKA —
.@VP Pence "tour bus has been involved in a minor accident with a dump truck on the way to a campaign stop outside of Pittsburgh."https://t.co/oTYtcF9ZqY pic.twitter.com/4LgGlMvhWn
— Howard Mortman (@HowardMortman) July 30, 2020
Постраждав принаймні один поліцейський мотоцикл.
- “Схеми” розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.
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