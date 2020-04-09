У Сполучених Штатах Америки двоє чоловіків були звинувачені в тероризмі за те, що загрожували поширити коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що житель Флориди був звинувачений в тому, що плював і кашляв на поліцейських, коли був заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві в березні 2020 го року.

При цьому порушник заявив одному з правоохоронців “добре, що у мене корона”.

В подальшому з’ясувалося, що у чоловіка немає коронавірусу.

У свою чергу житель Техасу отримав звинувачення в тероризмі після того, коли помилково заявив в соціальній мережі, що заплатив за поширення COVID-19 в супермаркетах Сан-Антоніо.

Відзначається, що коронавірус був кваліфікований міністерством юстиції США як біологічна зброя і містифікація на цю тему може стати причиною покарання у п’ятьма роками позбавлення волі.