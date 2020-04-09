Про це повідомляє британська служба BBC.
Уточнюється, що житель Флориди був звинувачений в тому, що плював і кашляв на поліцейських, коли був заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві в березні 2020 го року.
При цьому порушник заявив одному з правоохоронців “добре, що у мене корона”.
В подальшому з’ясувалося, що у чоловіка немає коронавірусу.
У свою чергу житель Техасу отримав звинувачення в тероризмі після того, коли помилково заявив в соціальній мережі, що заплатив за поширення COVID-19 в супермаркетах Сан-Антоніо.
Відзначається, що коронавірус був кваліфікований міністерством юстиції США як біологічна зброя і містифікація на цю тему може стати причиною покарання у п’ятьма роками позбавлення волі.
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.