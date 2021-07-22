В США протягом останніх двох тижнів майже втричі зросла кількість випадків зараження коронавірусом. Це відбувається на тлі поширення дезінформації про шкоду вакцинації в соціальних мережах.

Про це повідомили в Центрі з контролю та профілактики захворювань.

Дані Університету Джона Хопкінса свідчать про те, що 6 липня в США було 13,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а 20 липня – понад 37 тисяч нових випадків. Представники органів охорони здоров’я вважають, що зростання кількості випадків заражень коронавірусом – результат поширення штаму Delta.

В Центрі з контролю та профілактики захворювань підтвердили, що тільки 56% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. В штатах, де найнижчі показники вакцинації – найбільший ріст випадків зараження коронавірусом.

В середу в штаті Луїзіана повідомили про 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Це третій за величиною показник захворюваності з початку 2020 року. З початку червня, кількість щоденних госпіталізацій також зросла з 500 випадків на день до 844. Місцева влада вже закликала населення носити захисні маски в приміщеннях.

Складна ситуація й в штаті Юта. Кількість госпіталізацій зросла до 295 осіб на день. Це найвищий показник з лютого. За останній тиждень в штаті зафіксували 622 випадки заражень коронавірусом. Це в три рази більше, ніж з початку червня.

Статистика свідчить, що кількість нових випадків збільшується саме серед невакцинованого населення.

В деяких штатах пройти вакцинації закликали членів різнотипних християнських спільнот. Зокрема, в штаті Міссурі. Центр Pew Research показав, що в штаті третина жителів – християни. Більшість з них (майже 90%) відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу через релігійні мотиви.

В Нью-Йорку мер міста Білл де Блазіо заявив, що всі медичні працівники мають пройти обов’язкову вакцинацію. При цьому, вакцинація не є обов’язковою для педагогів, поліціянтів, муніципальних працівників.

Протягом останніх двох тижнів загальні темпи вакцинації проти коронавірусу в США скоротилась зі 100 тисяч на початку квітня до менше ніж 18 тисяч.

Як зазначає The Hill із посиланням на ресурс Covid Act Now, що відстежує ситуацію з COVID-19 у США, найвищі темпи заражень нині спостерігаються в Арканзасі, Міссурі, Флориді та Луїзіані. Відсоток населення, яке зробило хоча б одне щеплення в цих штатах, становить відповідно 44%, 47%, 56% і 40%.

Для порівняння, у Вермонті та Массачусетсі, де вакциновано понад 70% мешканців, ситуація із новими зараженнями набагато краща.