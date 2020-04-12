У США медики – лікарі і медсестри – почали прикріпляти до захисних костюмів свої усміхнені фотографії, щоб пацієнти з коронавірусом COVID-19 комфортніше почувалися.

Про це повідомляє видання HuffPost.

Відзначається, що для пацієнтів із COVID-19 перебування в лікарні може бути дуже некомфортним і стресовим: вони потрапляють у чуже середовище, без рідних і близьких, намагаючись побороти невідомий раніше вірус. Таким людям особливо потрібна емоційна підтримка.

Єдині, кого пацієнти бачать у лікарнях, – це медики в захисних костюмах.

Тому медик із лікарні Scripps Mercy Hospital у Сан-Дієго Робертіно Родрігез придумав незвичайне рішення для заспокоєння пацієнтів: він прикріпив своє усміхнене фото на захисний костюм.

Своєю ідеєю Родрігез поділився в Instagram.

“Обнадійлива посмішка має велике значення для наляканого пацієнта. Тому сьогодні я зробив гігантський ламінований значок. Таким чином, мої пацієнти можуть бачити обнадійливу і заспокійливу посмішку”, – написав він у пості.

На думку чоловіка, так пацієнти бачать, що за захисним костюмом ховається жива людина, і це створює емоційний зв’язок.

“Посмішка має велике значення для втішення наляканого пацієнта і привносить деяку яскравість в ці темні часи”, – заявив чоловік у коментарі виданню.

Пост Родрігеза став вірусним, а його приклад почали наслідувати й інші американські медики.

Так, свої фото на захисні костюми прикріпили медичні працівники з Лос-Анджелеса.

“Це прекрасний спосіб полегшити нашим пацієнтам цей напружений час. Спасибі всім працівникам охорони здоров’я за боротьбу на передовій. Всім тим, хто залишається вдома, величезний привіт! Я знаю, що це теж нелегко”, – зазначає медпрацівник Дерек ДеВольт.

У коментарі HuffPost він повідомив, що пацієнти реагують на ідею з фото “дуже позитивно”.

“Навіть якщо це відволіче їх від усього хаосу на одну секунду, я думаю, це того варте”, – наголосив чоловік.

Пеггі Джі, лікар із Лос-Анджелеса, теж надихнулася прикладом колег.

“Фото допомагає пацієнтові зв’язати між собою реальну усміхнену людину і ходячий скафандр у масці, який спілкується з ним”, – зазначила вона.

Деякі медики почали вказувати на бейджі інформацію про себе.

Сам Родрігез вже дав назву новому руху – “Поділіться своєю посмішкою”. Він упевнений, що так пацієнти краще розуміють старання медичних працівників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Robertino Rodriguez (@captain_wolf82) 9 Апр 2020 в 8:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelsey Day, M.S., CCC-SLP (@kelseyday.ms.cccslp) 10 Апр 2020 в 10:57 PDT