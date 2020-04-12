Про це повідомляє видання HuffPost.
Відзначається, що для пацієнтів із COVID-19 перебування в лікарні може бути дуже некомфортним і стресовим: вони потрапляють у чуже середовище, без рідних і близьких, намагаючись побороти невідомий раніше вірус. Таким людям особливо потрібна емоційна підтримка.
Єдині, кого пацієнти бачать у лікарнях, – це медики в захисних костюмах.
Тому медик із лікарні Scripps Mercy Hospital у Сан-Дієго Робертіно Родрігез придумав незвичайне рішення для заспокоєння пацієнтів: він прикріпив своє усміхнене фото на захисний костюм.
Своєю ідеєю Родрігез поділився в Instagram.
“Обнадійлива посмішка має велике значення для наляканого пацієнта. Тому сьогодні я зробив гігантський ламінований значок. Таким чином, мої пацієнти можуть бачити обнадійливу і заспокійливу посмішку”, – написав він у пості.
На думку чоловіка, так пацієнти бачать, що за захисним костюмом ховається жива людина, і це створює емоційний зв’язок.
“Посмішка має велике значення для втішення наляканого пацієнта і привносить деяку яскравість в ці темні часи”, – заявив чоловік у коментарі виданню.
Пост Родрігеза став вірусним, а його приклад почали наслідувати й інші американські медики.
Так, свої фото на захисні костюми прикріпили медичні працівники з Лос-Анджелеса.
“Це прекрасний спосіб полегшити нашим пацієнтам цей напружений час. Спасибі всім працівникам охорони здоров’я за боротьбу на передовій. Всім тим, хто залишається вдома, величезний привіт! Я знаю, що це теж нелегко”, – зазначає медпрацівник Дерек ДеВольт.
У коментарі HuffPost він повідомив, що пацієнти реагують на ідею з фото “дуже позитивно”.
“Навіть якщо це відволіче їх від усього хаосу на одну секунду, я думаю, це того варте”, – наголосив чоловік.
Пеггі Джі, лікар із Лос-Анджелеса, теж надихнулася прикладом колег.
“Фото допомагає пацієнтові зв’язати між собою реальну усміхнену людину і ходячий скафандр у масці, який спілкується з ним”, – зазначила вона.
Деякі медики почали вказувати на бейджі інформацію про себе.
Сам Родрігез вже дав назву новому руху – “Поділіться своєю посмішкою”. Він упевнений, що так пацієнти краще розуміють старання медичних працівників.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Сполучені Штати обійшли Італію за кількістю смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.