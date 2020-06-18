У США можуть стратити поліцейського з Атланти (штат Джорджія), якого звинуватили у вбивстві 27-річного темношкірого хлопця, який чинив опір при затриманні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рейшард Брукс заснув за кермом автомобіля через що очевидці викликали поліцію.

Поліцейські провели алкотест і виявили наявність алкоголю в крові.

При затриманні Брукс пручався. Він спробував втекти, використовуючи проти поліцейських електрошокер, у відповідь на що поліцейський вистрілив в Брукса. Два постріли було в спину, а третя куля потрапила в автомобіль, де було троє людей.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting 27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him. Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly. Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf — Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020

Прокурор заявив в суді, що поліцейський був задоволений, коли потрапив в Брукса, а підійшовши до його тіла ще й штовхнув його ногою. Він вважає, що темношкірому хлопцю ще можна було надати медичну допомогу.

Після інциденту офіцера поліції Гарретта Рольфа відправили у відставку. Він працював в поліції з 2013 року. До інциденту на нього були інші скарги, за що він отримував догани. Тепер його можуть засудити до смерті.

Поліцейському Рольфу зачитали звинувачення в скоєнні кримінального злочину і нападі з вогнепальною зброєю. В цілому, проти нього 11 звинувачень (п’ять пунктів звинувачення в нападі за обтяжливих обставин, чотири пункти порушення присяги і один пункт звинувачення в заподіянні майнової шкоди). Йому загрожує довічне ув’язнення або смертна кара у разі засудження.

Адвокат поліцейського запевняє, що той вистрілив в темношкірого, оскільки захищав себе і оточуючих. За словами захисту, Брукс нібито стріляв у натовп. Також він говорить, що офіцер викликав швидку допомогу негайно.

Родичі Брукса, які готуються до похорону, сказали, що обидва офіцери повинні були продовжувати переслідувати його, коли він тікав, а не застрелити його. У нього залишилися троє дочок, яким 1, 2 і 8 років, а також 13-річний пасинок.