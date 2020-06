Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рейшард Брукс заснув за кермом автомобіля через що очевидці викликали поліцію.

Поліцейські провели алкотест і виявили наявність алкоголю в крові.

При затриманні Брукс пручався. Він спробував втекти, використовуючи проти поліцейських електрошокер, у відповідь на що поліцейський вистрілив в Брукса. Два постріли було в спину, а третя куля потрапила в автомобіль, де було троє людей.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting

27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.

Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.

Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf

— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020