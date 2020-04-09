Після перегляду федеральних транспортних правил, в США авіакомпаніям дозволили на 90% скоротити кількість рейсів, а деякі напрямки закрити.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні сказано, що нові правила необхідні для того, щоб уникнути напівпорожніх салонів при перельотах. Наприклад, якщо перевізник здійснює менше п’яти рейсів на тиждень, то зможе літати тільки раз на тиждень. Якщо компанія здійснювала 25 рейсів на тиждень, то тепер може розраховувати тільки на п’ять.

Разом з тим, якщо якийсь рейс виконується щодня, то компанії доведеться підтримувати його і далі.

Скорочення рейсів на 90% торкнеться тільки деяких непопулярних напрямків.

Відповідні правила було прийнято в Департаменті транспорту на термін до 30 вересня.

В цілому, по США зараз літають на 95% менше пасажирів, ніж в той же час в минулому році.

Внутрішні рейси в країні зараз заповнені менше, ніж на 10%, а перевізники витрачають на це до 20 мільярдів доларів на місяць.

Незважаючи на таку тенденцію, компанія Southwest Airlines Co. збільшила наполовину щоденні рейси до 27 червня.

United Airlines Holdings Inc. скоротила кількість рейсів до 15 в день, починаючи з 5 квітня. У лютому компанія виконувала по 400 рейсів в день.

Головна проблема в США – пасажири самі відмовляються від перельотів, оскільки вважають, що це небезпечно. Напівпорожні літаки давали можливість зберігати соціальне дистанціювання, переконуючи пасажирів, що їх здоров’ю нічого не загрожує. Наприклад, Delta Air Lines Inc. літала з 10-ма пасажирами на борту.

У виданні зазначили, що якщо авіасполучення вдасться відновити протягом літа, то нові правила все одно дозволять авіакомпаніям літати значно менше, якщо вони захочуть.