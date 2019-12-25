У місті Колорадо-Спрінгс (США) 65-річний чоловік із сивою бородою пограбував банк, а після цього розкидав вкрадені гроші по вулиці, вигукуючи: "Щасливого Різдва!"

Про це повідомляє Reuters.

Перехожі зібрали частину розкиданих грошей, повернувши їх в банк.

65-річного Девіда Уейна Олівера затримала поліція.

За словами правоохоронців, як тільки у грабіжника закінчилися гроші в сумці, він сів біля кафе Starbucks і чекав, поки його заарештують.

Наразі Олівер знаходиться у в’язниці округу Ель-Пасо. За даними поліцейських, в банку він погрожував співробітникам зброєю і забрав невідому суму готівки.

Його можуть відпустити в разі внесення застави в розмірі 10 тисяч доларів.