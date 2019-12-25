Про це повідомляє Reuters.
Перехожі зібрали частину розкиданих грошей, повернувши їх в банк.
65-річного Девіда Уейна Олівера затримала поліція.
За словами правоохоронців, як тільки у грабіжника закінчилися гроші в сумці, він сів біля кафе Starbucks і чекав, поки його заарештують.
Наразі Олівер знаходиться у в’язниці округу Ель-Пасо. За даними поліцейських, в банку він погрожував співробітникам зброєю і забрав невідому суму готівки.
Його можуть відпустити в разі внесення застави в розмірі 10 тисяч доларів.
- Влада міста Денвер (Колорадо) погодилися виплатити 300 тисяч доларів компенсації пілоту, якого у вересні минулого року звинуватили в непристойній поведінці за те, що він стояв голий біля вікна з видом на аеропорт.