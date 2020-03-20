Десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США будуть залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавірусу на території країни.

Про це повідомляє Reuters.

За словами голови Національної гвардії США генерала Джозефа Ленгел, військовослужбовці вже були викликані в 27 штатів, в тому числі Нью-Йорк, для надання допомоги в прибиранні громадських місць і доставки їжі додому.

На даний момент вже задіяні 2 тисячі військовослужбовців. Очікується, що в суботу та неділю їх буде в два рази більше.

“Важко сказати, якою буде точна вимога … Національна гвардія може, наприклад, допомогти місцевим правоохоронним органам під контролем держави”, – сказав Ленгел.

Також він зазначив, що в Пентагоні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Одного з них госпіталізували, ще двоє – одужали.

Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.