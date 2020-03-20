Про це повідомляє Reuters.
За словами голови Національної гвардії США генерала Джозефа Ленгел, військовослужбовці вже були викликані в 27 штатів, в тому числі Нью-Йорк, для надання допомоги в прибиранні громадських місць і доставки їжі додому.
На даний момент вже задіяні 2 тисячі військовослужбовців. Очікується, що в суботу та неділю їх буде в два рази більше.
“Важко сказати, якою буде точна вимога … Національна гвардія може, наприклад, допомогти місцевим правоохоронним органам під контролем держави”, – сказав Ленгел.
Також він зазначив, що в Пентагоні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Одного з них госпіталізували, ще двоє – одужали.
Станом на вечір 19 березня в США зареєстровано понад 13 тисяч випадків захворювання COVID-19. 176 пацієнтів загинули, і тільки 108 одужали.
- Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки заявили про початок масштабної фінансової кризи через пандемію нового атипового коронавіруса.
- Напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон про військове виробництво (Defense production act) у зв’язку з пандемією коронавірусу. Таким чином, Трамп отримує надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств, примушуючи їх розширювати виробництво і випускати життєво необхідні матеріали. Це стосується, в тому числі, виробництва медичних масок, які в дефіциті.