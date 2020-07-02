У США назвали ім'я посередника, який займався контактами Росії з афганськими бойовиками руху "Талібан". Ним був контрабандист наркотиків Рахмат Азізі.

Про це повідомляє New York Times.

За даними американської розвідки, саме він був ключовим посередником між ГРУ і бойовиками.

Азізі збирав готівку в Росії, а потім переправляв їх до Афганістану для виплат бойовикам. Такі дані розвідки підтвердили близько десяти американських і афганських офіційних осіб.

“Метою операції був Рахмат Азізі, який довгий час їздив до Росії і назад і говорив, що працює там, але ніхто не знав, чим він займається”, – сказав виданню заступник глави провінційної ради Кундуза Сафіулла Амірі.

Про Азізі сусіди і родичі розповідали, що раніше він був “скромним контрабандистом наркотиків”, але пізніше “ризикнув укласти контракт на мільярди доларів”.

За їх словами, останнім часом він почав хвалитися своїм багатством. Але про те, як саме він заробляв – не знав ніхто. Сусіди розповідали, що він їздив до родичів на північ Афганістану на автомобілях останніх моделей, з охоронцями, а його скромний будинок недавно перебудували в чотириповерхову віллу.

Азізі роками “роздавав гроші талібам від військових РФ”.

Близько шести місяців, коли розслідувачі зрозуміли роль Азізі, вони заарештували десятки його родичів і соратників. Але сам Азізі втік з Азербайджану і, ймовірно, живе на території Росії. В одному з його будинків, в місті Кабул, знайшли близько півмільйона доларів готівкою.

Файли про причетність Азізі були в матеріалах, які передали Конгресу.

За даними розвідки, за атаки на американських і коаліційних військових, талібам платили по 100 тисяч доларів.

Як саме гроші розподіляли серед бойовиків, які напали на коаліцію, і на якому рівні була досягнута координація, залишається неясним.