У США понад 50% нових випадків зараження коронавірусом — а саме, штамом Delta. Медики охрестили його "COVID-19 на стероїдах".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Дані Університету Джона Хопкінса свідчать, що в половині американських штатів за останній тиждень зросла кількість випадків зараження коронавірусом не менше, ніж на 10%. У зв’язку з цим представники федерального уряду наполягають на тому, аби більша кількість американців пройшла повну вакцинацію проти коронавірусу.

У Центрі з контролю й профілактики захворювань США повідомили, що в країні зафіксовано щонайменше 51,7% нових випадків зараження коронавірусом штаму Delta.

“Ми повинні сприймати штам Delta, як версію коронавірусу на стероїдах… Він вдвічі заразніший. На щастя, в порівнянні з пандемією 2020 року, ми маємо інструмент, який може зупинити хворобу. Це – вакцина”, – сказав Енді Славіт, ексрадник команди президента Джо Байдена.

Він пояснив, що для повністю вакцинованих людей, новий штам не надто небезпечний.

Наукові дослідження засвідчили, що вакцинація проти коронавірусу – єдиний спосіб захиститися від нього. Нещодавня доповідь служби громадської охорони здоров’я Великобританії засвідчила, що обидві дози вакцини Pfizer є ефективними проти штаму Delta на 98%.

На сьогодні штам Delta було зафіксовано у 103 країнах світу.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.