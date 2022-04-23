В США не коментували візит в Україну представників Міноборони та МЗС, який оголосив Зеленський

Представники Міноборони та МЗС США відмовляються від коментарів щодо заяви Президента України Володимира Зеленського, який розповів про майбутній візит посадовців американського уряду в Україну.

Про це повідомляють американські ЗМІ, які зверталися по коментарі до Пентагону та Держдепу.

За його словами, 24 квітня міністр оборони Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен Сполучених Штатів Америки відвідають Україну.

Інформаційна агенція AP News заявила, що Білий дім відмовився коментувати заяву Зеленського, Держдеп також. Про це також зауважив Washington Post.

Так само без коментарів лишилися інші ЗМІ, які намагалися перевірити інформацію. Невідомо також, де можуть відбутися переговори.

Водночас відомо, що Ллойд Остін на початку наступного тижня має перебувати в Європі. У вівторок в Німеччині планується конференція міністрів оборони близько 40 держав щодо постачання зброї для України.