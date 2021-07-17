Федеральний суд США заблокував подачу нових заявок на участь в програмі Deferred Action For Childhood Arrivals (DACA), яка захищає від депортації нелегальних мігрантів, які приїхали в країну з дітьми.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Це означає, що нелегальні мігранти відтепер матимуть значно менше шансів на те, аби залишитись в США та в перспективі стати легальними резидентами. Федеральний суддя заявив, що ця програма була нібито незаконно створена президентом США Бараком Обамою у 2012 році.

Людей, які намагаються скористатися цією програмою, аби залишитись жити в США, називають “мрійниками”. Щороку в США отримують понад 650 тисяч таких заявок. Ті, що було понадо раніше – розглянуть, але нові не прийматимуть.

Президент США Джо Байден вважає, що ця програма має діяти в країни та в перший же день при владі наказав Міністерству внутрішньої безпеки “зробити все необхідне для її збереження та укріплення”.

Рік тому програму намагався заборонити президент США Дональд Трамп, однак Верховний суд не дав цього зробити.