У США минулої неділі, 13 червня, встановлено новий рекорд щодо авіаційного пасажиропотоку. Було перевірено майже 2,1 млн пасажирів.

Про це повідомили в Управлінні транспортної безпеки (TSA).

За офіційними підрахунками, було перевірено 2 мільйони 97 тисяч 433 пасажири.

Представниця TSA Ліза Фарбштейн повідомила, що в неділю було перевірено понад 2 мільйони авіапасажирів, а це на понад 544 тисячі пасажирів більше ніж торік.

На початку червня в аеропортах було не більше 1,98 млн осіб.

Різке збільшення туристичних поїздок пов’язано з тим, що все більше американців повністю вакциновано проти коронавірусу.

BREAKING NEWS: @TSA screened 2,097,433 individuals at airport security checkpoints yesterday, Sunday, June 13. It was the highest checkpoint volume since the start of the pandemic and the second time in the last three days that throughput topped 2 million. #MaskUp — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) June 14, 2021

Під час пандемії аеропорти масово звільняли працівників. Проте, через великий наплив пасажирів кількість працівників в аеропортах також збільшують. З січня TSA найняла понад 3 тисячі працівників та планує найняти ще тисячу працівників до 4 липня.

Нагадаємо, що у квітні цього року президент Джо Байден ініціював обмеження в’їзду іноземців на територію США. Зокрема, запроваджено обмеження на поїздки для громадян, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Бразилії, Ірану, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.

Крім того, ці обмеження діють й для пасажирів, які перебували на територіях цих країн з метою транзиту. При цьому вони не стосуються громадян чи законних постійних мешканців США (green card holders).

З 26 січня цього року діють нові правила для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США, незалежно від громадянства та місця постійного проживання.

Наразі усім пасажирам необхідно мати:

документ, що засвідчує негативний результат тесту на COVID-19, зроблений впродовж 72 годин до запланованої подорожі (для пасажирів віком від 2 років);

документ, що засвідчує одужання від COVID-19;

дозвіл від лікаря або органів охорони здоров’я на здійснення подорожі.

Мандрівникам також рекомендують робити повторний тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатися вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у разі відсутності результатів повторного тестування.

Додамо, що деякі американські штати запровадили індивідуальні правила для мандрівників. Детальну інформацію стосовно умов в’їзду в усі штати можна переглянути на сайті CDC.