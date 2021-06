Про це повідомили в Управлінні транспортної безпеки (TSA).

За офіційними підрахунками, було перевірено 2 мільйони 97 тисяч 433 пасажири.

Представниця TSA Ліза Фарбштейн повідомила, що в неділю було перевірено понад 2 мільйони авіапасажирів, а це на понад 544 тисячі пасажирів більше ніж торік.

На початку червня в аеропортах було не більше 1,98 млн осіб.

Різке збільшення туристичних поїздок пов’язано з тим, що все більше американців повністю вакциновано проти коронавірусу.

BREAKING NEWS: @TSA screened 2,097,433 individuals at airport security checkpoints yesterday, Sunday, June 13. It was the highest checkpoint volume since the start of the pandemic and the second time in the last three days that throughput topped 2 million. #MaskUp

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) June 14, 2021