Про це повідомили в Управлінні транспортної безпеки (TSA).

За офіційними підрахунками, було перевірено 2 мільйони 97 тисяч 433 пасажири.

Представниця TSA Ліза Фарбштейн повідомила, що в неділю було перевірено понад 2 мільйони авіапасажирів, а це на понад 544 тисячі пасажирів більше ніж торік.

На початку червня в аеропортах було не більше 1,98 млн осіб.

Різке збільшення туристичних поїздок пов’язано з тим, що все більше американців повністю вакциновано проти коронавірусу.

Під час пандемії аеропорти масово звільняли працівників. Проте, через великий наплив пасажирів кількість працівників в аеропортах також збільшують. З січня TSA найняла понад 3 тисячі працівників та планує найняти ще тисячу працівників до 4 липня.

Нагадаємо, що у квітні цього року президент Джо Байден ініціював обмеження в’їзду іноземців на територію США. Зокрема, запроваджено обмеження на поїздки для громадян, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Бразилії, Ірану, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.

Крім того, ці обмеження діють й для пасажирів, які перебували на територіях цих країн з метою транзиту. При цьому вони не стосуються громадян чи законних постійних мешканців США (green card holders).

З 26 січня цього року діють нові правила для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США, незалежно від громадянства та місця постійного проживання.

Наразі усім пасажирам необхідно мати:

  • документ, що засвідчує негативний результат тесту на COVID-19, зроблений впродовж 72 годин до запланованої подорожі (для пасажирів віком від 2 років);
  • документ, що засвідчує одужання від COVID-19;
  • дозвіл від лікаря або органів охорони здоров’я на здійснення подорожі.

Мандрівникам також рекомендують робити повторний тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатися вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у разі відсутності результатів повторного тестування.

Додамо, що деякі американські штати запровадили індивідуальні правила для мандрівників. Детальну інформацію стосовно умов в’їзду в усі штати можна переглянути на сайті CDC.