Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Повідомляється, що економіка США в квітні втратила 20,5 млн робочих місць, що стало найбільш різким падінням зайнятості з часів Великої депресії і найяскравішою ознакою, як нова пандемія коронавіруса вразила найбільшу економіку світу.
Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували, що число робочих місць в несільськогосподарському секторі зменшиться на 22 мільйони.
Крім того, зростання безробіття в квітні прогнозується з 4,4% до 16% в квітні.
- У США дозволили екстрене використання препарату Ремдесівіра, який, ймовірно, допомагає пацієнтам з коронавірусів.