У США оголосили про рекордний рівень безробіття. За час кризи, викликаної коронавірусом, 20,5 мільйонів людей втратили свої робочі місця.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Повідомляється, що економіка США в квітні втратила 20,5 млн робочих місць, що стало найбільш різким падінням зайнятості з часів Великої депресії і найяскравішою ознакою, як нова пандемія коронавіруса вразила найбільшу економіку світу.

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозували, що число робочих місць в несільськогосподарському секторі зменшиться на 22 мільйони.

Крім того, зростання безробіття в квітні прогнозується з 4,4% до 16% в квітні.