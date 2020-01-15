Про це повідомляє видання xakep.ru.

Уточнюється, що в кінці 2019 року на військовій базі флоту США 21-річний офіцер ВПС Саудівської Аравії Мохаммед Саїд аль-Шамрані відкрив стрілянину, вбив трьох людей і був убитий сам.

Наразі ФБР проводить розслідування інциденту, в ході якого правоохоронці зацікавилися розблокуванням двох iPhone, які належали злочинцю. У Бюро мають дозвіл суду на злам, проте обидва телефони залишаються зашифрованими.

У свою чергу в компанії Apple заявили, що співпрацюють зі слідством, але офіційної інформації про допомогу у зломі пристроїв на даний момент не було.

“Ця ситуація чудово ілюструє, чому вкрай важливо, щоб слідчі могли отримати доступ до цифрових доказів після отримання судової постанови. Ми закликаємо Apple і інші технологічні компанії допомогти нам знайти рішення, щоб ми могли краще захистити життя американців і запобігти майбутнім атакам”, – прокоментував ситуацію генеральний прокурор США.

У компанії Apple у відповідь опублікували заяву, яка показала незмінність позиції по “бекдорам”. Також в Apple підкреслили, що надали правоохоронцям безліч даних з пристроїв аль-Шамрані.

“Ми відкидаємо твердження, що Apple не надала суттєвої допомоги в розслідуванні події в Пенсоколе. Наші відповіді на численні запити після атаки були своєчасними, ретельними і продовжують надходити. Протягом декількох годин, після першого запиту ФБР, 6 грудня 2019 року, ми представили широкий спектр інформації, пов’язаної з розслідуванням. з 7 по 14 грудня ми отримали шість додаткових юридичних запитів і у відповідь надали інформацію, включаючи резервні копії iCloud, інформацію про акаунт і транзакції для кількох облікових записів. Ми відповідали на кожен запит негайно, найчастіше протягом декількох годин, обмінюючись інформацією з офісами ФБР в Джексонвіллі, Пенсаколі і Нью-Йорку. За запитами слідством було отримано багато гігабайт інформації, яку ми передали слідчим. Кожного разу ми надавали всю інформацію, яка у нас була”, – стверджують в компанії.

Крім того, в компанії нагадали свою позицію про те, що “не існує такого поняття, як “бекдор для хороших хлопців””.

“Сьогодні правоохоронні органи мають доступ до більшої кількості даних, ніж будь-коли в історії, тому американцям не доводиться обирати між послабленням шифрування і розкриттям справ. Ми вважаємо, що шифрування вкрай важливе для захисту нашої країни і даних наших користувачів”, – йдеться в заяві.

Пізніше по темі висловився президент США Дональд Трамп.

“Ми постійно допомагаємо Apple в ТОРГІВЛІ та багатьох інших питаннях, а вони все одно відмовляються розблокувати телефони, які використовуються вбивцями, наркоторговцями та іншими злочинними елементами. Їм доведеться піти назустріч і допомогти нашій великій країні НЕГАЙНО!”, – написав він на своїй сторінці в Twitter .