Міністерство юстиції США звинуватило двох китайських громадянам в спробі викрасти дані про розробку вакцин від коронавируса. З цією метою зловмисники зламали комп'ютерні системи сотень організацій, в тому числі урядових.

Про це повідомили в прес-службі Мін’юсту США.

У відомстві пояснили, що сотні зломів було здійснено з різними цілями. В одних випадках хакери діяли, керуючись якимись особистими причинами, в інших – за дорученням китайських спецслужб або уряду. У Мін’юсті зазначили, що хакери вкрали терабайт даних, які становлять загрозу для США.

“Тепер Китай разом з Росією, Іраном і Північною Кореєю зайняв своє місце в цьому ганебному клубі країн, які надають притулок кіберзлочинцям в обмін на їх готовність попрацювати на користь держави”, – заявив помічник генерального прокурора з національної безпеки Джон С. Демерс.

Він пояснив, що серед вкрадених даних була інформація, що стосується розробки вакцин від коронавірусу.

Обвинувачені Л.І. Сяоюй, 34 роки, і Донг Цзяжуй, 33 роки, більше десяти років крали різні дані шляхом хакерських атак. Це були атаки відносно компаній з США, Австралії, Бельгії, Німеччини, Японії, Литви, Нідерландів, Іспанії, Південній Кореї, Швеції та Великобританії. Дані стосувалися високотехнологічного виробництва, медичного обладнання, цивільного і промислового будівництва, програмного забезпечення для бізнесу, освіти та ігор, сонячної енергетики, фармацевтики.

Також на сайті Національного центру кібербезпеки Британії опублікували заяву про те, що хакери з РФ намагаються викрасти дані про вакцину від COVID -19, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.