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У США звинуватили TikTok в порушенні прав дітей

Група американських правозахисних організацій звинуватили TikTok в порушенні закону про конфіденційність дітей в Інтернеті.

Четвер, 14 травня 2020, 23:22

Про це повідомляє агентство Reuters.

The Center for Digital Democracy, Campaign for a Commercial-Free Childhood і інші організації, які займаються захистом конфіденційності, подали скаргу на компанію TikTok в Федеральну комісію з торгівлі США.

У скарзі правозахисники звинуватили популярний додаток TikTok в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті та угоди про захист дітей від 2019 року.

Відповідно до угоди TikTok мав в обов’язковому порядку отримувати згоду батьків на реєстрацію користувачів до 13 років і їх контактні дані.

Замість цього, зазначають правозахисники, компанія дозволила користувачам до 13 років отримувати доступ до обмеженого функціоналу (дитячої версії) додатки. Таким чином, компанія продовжує збирати інформацію про маленьких користувачів, яку вона передає третім сторонам для використання в рекламі, порушуючи закон.

Крім цього, відповідно до угоди TikTok мав видалити відео користувачів молодше 13 років, які були опубліковані раніше, проте так і не зробила це.

“Ми виявили, що в даний час TikTok має багато постійних власників облікових записів, яким не виповнилося 13 років, і багато хто з них до цих пір зберігають свої відео, які були завантажені ще в 2016 році, за роки до прийняття указу про згоду”, — йдеться в скарзі.

Перед підписанням відповідної угоди компанію TikTok (тоді відому як Musical.ly) оштрафували на $ 5,7 млн ​​доларів за аналогічні порушення.

Теги: Додатки

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