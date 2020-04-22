Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що американська компанія FireEye, що працює у сфері кібербезпеки встановила, група хакерів, відома як APT32, намагалася скомпрометувати особисті й професійні облікові записи електронної пошти співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій Китаю та уряду мыста Ухань — китайського міста з якого почалося поширення вірусу.

Слідчі в FireEye та з інших фірм з кібербезпеки заявили, що вважають, що APT32 діяла від імені в’єтнамського уряду.

“Ці атаки говорять про те, що вірус є пріоритетом розвідки. Кожен кидає все, що у нього є, а APT32 – це те, що є у В’єтнамі”, – сказав Бен Рід, старший менеджер з аналізу в підрозділі FireEye з вивчення загроз Mandiant.