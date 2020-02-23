Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на американських офіційних осіб.

Згідно з публікацією, тисячі пов’язаних із Росією акаунтів у соціальних мережах поширюють дезінформацію про коронавірус COVID-19, спрямовану проти США.

Зокрема, поширюються теорії змови про те, що Сполучені Штати нібито стоять за спалахом COVID-19.

Як розповіли агентству представники Держдепартаменту США, що відповідають за боротьбу з російською дезінформацією, фейкові персонажі використовують Facebook, Instagram і Twitter для просування російських тез декількома мовами.

“Мета Росії – посіяти розбрат і послабити американські інститути та союзи зсередини, в тому числі за допомогою підпільних і згубних кампаній. Поширюючи дезінформацію про коронавірус, зловмисні російські гравці в черговий раз ставлять під загрозу суспільну безпеку, відволікаючи увагу від глобальних заходів у відповідь в галузі охорони здоров’я”, – наголосив виконуючий обов’язки помічника держсекретаря США по Європі та Євразії Філіп Рікер.

Один із меседжів дезінформаційної кампанії РФ – що COVID-19 нібито є “біологічною зброєю, розробленою ЦРУ”. Також поширювалися твердження, що вірус – це спроба США “вести економічну війну з Китаєм”, і що це частина очолюваної Заходом спроби “проштовхнути антикитайські повідомлення”.

Кампанія із дезінформації була виявлена американськими фахівцями в середині січня. Це сталося після того, як чиновники в КНР оголосили про третю смерть від нового коронавірусу в Ухані (епіцентрі спалаху).

Кілька тисяч акаунтів, задіяних у цій кампанії, раніше використовувалися для передачі повідомлень про такі події, як війна в Сирії, протести “жовтих жилетів” у Франції і масові демонстрації в Чилі.

Фейки створюються англійською, французькою, іспанською, італійською та німецькою мовами.