У США схвалили проведення терапії для пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом з використанням психоактивної речовини MDMA, відомої як "екстазі".

Про це повідомляє журнал New Atlas.

Напередодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило програму розширеного доступу до MDMА для групи з 50 пацієнтів, які страждають посттравматичним стресовим розладом.

Процес виходу нового фармацевтичного препарату на ринок займає довгі роки. Одні лише клінічні випробування на людях можуть зайняти від п’яти до семи років. Тестування MDMA-психотерапії при ПТСР зараз перебуває на третій стадії та Некомерційна багатопрофільна асоціація психоделічних досліджень (MAPS), що займається її дослідженням, домоглася надання пацієнтам доступу до препарату.

Оскільки лікування не було схвалено офіційно, витрати пацієнтів на препарати, які становлять майже $15 тис., не можуть бути покриті страховкою та повинні оплачуватися окремо.

За інформацією MAPS, терапія зі спеціальними можливостями буде відбуватиметься в 10 лікувальних центрах в США. Застосовувати її будуть тільки до відібраних “стійких до лікування пацієнтів з ПТСР з помірною або важкою стійкістю до лікування”. Це дозволить фахівцям зібрати реальні дані про ефективність такого методу лікування.

“Ми дякуємо FDA за визнання величезних незадоволених медичних потреб ПТСР, надаючи доступ до психотерапії за допомогою МДМА на основі співчуття до людей зі стійким до лікування ПТСР. Ми раді почати збирати реальні дані про це потенційний новому лікуванні”, — зазначив Рік Доблін, засновник MAPS.

Хоча зібрана фахівцями інформація не буде включена в дані випробувань третьої фази, вони можуть бути взяті до уваги при прийнятті остаточного рішення про запуск продажу MDMA на ринку.

Довідка. Метілендіоксиметамфетамін, MDMA — напівсинтетична психоактивна з’єднана речовина, широко відома під сленговою назвою в таблетованій формі — екстазі. MDMA входить в число найпопулярніших наркотиків.

MDMA здатний викликати почуття ейфорії, відкритості та близькості до інших людей при одночасному зниженні страху і тривожності. Також MDMA може посилювати депресію, тривожність і інші негативні емоційні стани.

За оцінками медиків, MDMA належить до групи низьконебезпечних рекреаційних наркотиків, безпечніший за алкоголь та тютюн. Основним приводом для занепокоєння є потенційна нейротоксичність MDMA, продемонстрована на тваринах, ступінь якої, однак, залишається предметом дебатів.

Виробництво, зберігання, транспортування та розповсюдження MDMA заборонені конвенцією ООН та є кримінальним злочином в більшості країн світу