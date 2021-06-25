Про це повідомляє американське видання ABC News.
Офіційно сезон відкриває круїзний лайнер Celebrity Cruises від компанії Royal Caribbean Cruises. Представники компанії повідомили, що 95% пасажирів лайнера було повністю вакциновано проти коронавірусу. Цього вимагають у Центрі з контролю та профілактики захворювань США.
“Це буде розкішна подорож. Круїз було створено в грудні 2018 року. В нас є гігантський СПА-салон та багатоповерхові люксові каюти. За штурвалом судна вартістю мільярд доларів буде капітан Кейт МакК’ю. У 2015 році вона стала першою американкою, яка стала за штурвал круїзного лайнера. До речі, в неї понад мільйон підписників у TikTok і 250 тисяч підписників в Instagram”, – повідомили в компанії.
Варто зазначити, що круїзні лайнери, які стартують зі штату Флорида, мають право сприймати правила CDC щодо вакцинації пасажирів, як рекомендації та дотримуватися їх на власний розсуд.
За рекомендацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) 98% екіпажу та 95% пасажирів мають бути повністю вакциновані.
Тестові круїзи з 20 по 22 червня провела компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартував з Порт-Маямі. На борту було 10% можливої кількості пасажирів.
До цього, на круїзному лайнері Celebrity Millennium, де 95% пасажирів було повністю вакциновано проти COVID-19, двоє все одно захворіли на коронавірус. У компанії пообіцяли, що відстежать контакти пасажирів, які захворіли, з іншими членами екіпажу та пасажирами. Як відомо, аби потрапити на борт лайнера, гості мали довести, що отримали обидва щеплення проти коронавірусу, або ж показати негативний результат тесту на коронавірус. Круїз Celebrity Millennium тривав сім днів. Туристи відвідали Арубу, Барбадос та Кюрасао.
- У Центрі з контролю й профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що американці, які отримають обидві дози вакцини проти коронавірусу COVID -19 зможуть вільно подорожувати по країні та за її межами, дотримуючись при цьому маскового режиму й соціального дистанціювання.