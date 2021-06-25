У США через 15 місяців перерви офіційно відновили круїзні подорожі. Туристи та члени екіпажу мають дотримуватися рекомендацій медичних експертів. Зокрема, це стосується кількості вакцинованих членів екіпажу та пасажирів.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Офіційно сезон відкриває круїзний лайнер Celebrity Cruises від компанії Royal Caribbean Cruises. Представники компанії повідомили, що 95% пасажирів лайнера було повністю вакциновано проти коронавірусу. Цього вимагають у Центрі з контролю та профілактики захворювань США.

“Це буде розкішна подорож. Круїз було створено в грудні 2018 року. В нас є гігантський СПА-салон та багатоповерхові люксові каюти. За штурвалом судна вартістю мільярд доларів буде капітан Кейт МакК’ю. У 2015 році вона стала першою американкою, яка стала за штурвал круїзного лайнера. До речі, в неї понад мільйон підписників у TikTok і 250 тисяч підписників в Instagram”, – повідомили в компанії.

Варто зазначити, що круїзні лайнери, які стартують зі штату Флорида, мають право сприймати правила CDC щодо вакцинації пасажирів, як рекомендації та дотримуватися їх на власний розсуд.

За рекомендацією Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) 98% екіпажу та 95% пасажирів мають бути повністю вакциновані.

Тестові круїзи з 20 по 22 червня провела компанія Royal Caribbean. Круїзний лайнер Freedom of the Seas стартував з Порт-Маямі. На борту було 10% можливої кількості пасажирів.

До цього, на круїзному лайнері Celebrity Millennium, де 95% пасажирів було повністю вакциновано проти COVID-19, двоє все одно захворіли на коронавірус. У компанії пообіцяли, що відстежать контакти пасажирів, які захворіли, з іншими членами екіпажу та пасажирами. Як відомо, аби потрапити на борт лайнера, гості мали довести, що отримали обидва щеплення проти коронавірусу, або ж показати негативний результат тесту на коронавірус. Круїз Celebrity Millennium тривав сім днів. Туристи відвідали Арубу, Барбадос та Кюрасао.