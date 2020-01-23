У США опублікували 192 сторінки документів про затримку допомоги Україні

Про це повідомляє неурядова організація American Oversight.
Документи, опубліковані на 192 сторінках, були оприлюднені в рамках закону про свободу інформації. American Oversight направила кілька запитів в OMB, щоб з’ясувати роль відомства в призупинення військової допомоги Україні в рамках спроби президента Трампа тиснути на Україну для початку політичного розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.
“Громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента, яка розгорнулася в режимі реального часу. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Палати, Сенату та американської громадськості”, – заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.
У документах фігурує відповідальна чиновниця Пентагону Елейн МакКастер, заступник директора Адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі, інші чиновники, а також запити офісів конгресменів.
Опубліковані документи говорять про те, що підготовча робота по заморожуванню допомоги Україні, ймовірно, велася ще до розмови президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа від 25 липня.
В Зокрема, 24 липня Даффі отримав спеціальний меморандум по Україні.
“Ми будемо готові відповісти на будь-які ваші питання і з задоволенням їх обговоримо, якщо буде потрібно”, – написав офіційний представник Управління Пол Денаро Даффі.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.
10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.
- Днями голова Пентагону Марк Еспер заявив, що Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні.