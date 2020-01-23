У США опублікували 192 сторінки документів про затримку допомоги Україні

Про це повідомляє неурядова організація American Oversight.

Документи, опубліковані на 192 сторінках, були оприлюднені в рамках закону про свободу інформації. American Oversight направила кілька запитів в OMB, щоб з’ясувати роль відомства в призупинення військової допомоги Україні в рамках спроби президента Трампа тиснути на Україну для початку політичного розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

“Громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента, яка розгорнулася в режимі реального часу. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Палати, Сенату та американської громадськості”, – заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

У документах фігурує відповідальна чиновниця Пентагону Елейн МакКастер, заступник директора Адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі, інші чиновники, а також запити офісів конгресменів.

Опубліковані документи говорять про те, що підготовча робота по заморожуванню допомоги Україні, ймовірно, велася ще до розмови президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа від 25 липня.

В Зокрема, 24 липня Даффі отримав спеціальний меморандум по Україні.

“Ми будемо готові відповісти на будь-які ваші питання і з задоволенням їх обговоримо, якщо буде потрібно”, – написав офіційний представник Управління Пол Денаро Даффі.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.