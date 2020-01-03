Раніше в США було оприлюднено невідредаговані документи, що стосуються рішення президента Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Документи було опубліковано на Just Security.

Спочатку, сенатор-республіканець Мітч Макконел вимагав провести в Сенаті слухання і голосування в справі щодо імпічменту без залучення свідків і документів. Але після публікації документів на Just Security, лідер демократичної меншості Сенату Чак Шумер заявив, що оприлюднені документи дають всі підстави вимагати повноцінного судового процесу. Він підкреслив, що документи стали “нищівним ударом на вимогу сенатора Макконнелла”.

“Ці листи ще раз показують стурбованість посадових осіб адміністрації щодо доречності та законності рішення президента про затримку допомоги Україні з вигодою для себе”, – заявив він.

Як відомо, місяцем раніше, уряд публікував ці ж документи за рішенням суду, але у відредагованому вигляді, затемнивши деякі фрагменти тексту. Тепер їх опублікували повністю.

Оригінали документів свідчать про те, що 30 серпня, після зустрічі з Трампом, заступник директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майкл Даффі повідомив інспектора Пентагону Елейн Маккаскер, що він має “чітку вказівку” від Трампа затримати військову допомогу Україні.

Також в документах згадується, що Пентагон і Білий дім не могли дійти згоди щодо цього, зазначаючи, що кошти необхідно виплатити до кінця фінансового року, інакше гроші будуть вважатися невикористаними.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі розкритикувала Білий дім за те, що він не показав електронні листи за запитом.

