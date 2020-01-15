Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США опублікував листування Лева Парнаса, партнера Рудольфа Джуліані, з українськими високопосадовцями та олігархом Ігорем Коломойським.

Скріни повідомлень опублікували на сайті комітету.

Парнас, як партнер Джуліані, намагався домовитися з людьми, наближеними до президента Володимира Зеленського, про зустріч особистого адвоката і помічника Трампа з українським лідером.

Це листування в месенджері WhatsApp з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою СБУ Іваном Бакановим, а також помічниками Зеленського Сергієм Шефіром та Андрієм Єрмаком.

До всіх них у Парнаса було приблизно однакове прохання – сконтактувати Зеленського з Джуліані, для особистої зустрічі.

2 травня він писав Баканову з проханням передзвонити йому, щоб організувати зустріч Джуліані із Зеленським.

15 травня Парнас відправив Баканова статтю New York Times про майбутні президентські вибори в США, повторивши своє прохання про зустріч Зеленського з Джуліані. Відповіді не було.

11 травня Парнас написав помічнику Зеленського, Сергію Шефіру. Він представився другом Рудольфа Джуліані, надавши копію листа від президентського адвоката з проханням про організацію зустрічі.

На відміну від Баканова, з Шефіром Парнасу вдалося зустрітися в київському ресторані “Прага”.

Після зустрічі Парнас цікавився у Шефіра, чи є яка-небудь інформація щодо предмета розмови, але той не відповідав.

Повідомлення партнера Джуліані датовані 12 і 28 травня, а потім – 24 липня. Після того як Шефір не відповів на три повідомлення, їх листування з Парнасом припинилося.

Далі слідує листування Парнаса з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони зустрічалися в період з 27 по 29 квітня, тобто ще до інавгурації Зеленського.

2 травня, практично в один час з Бакановим і Шефіром, Парнас написав Авакову про те, що конгресмени США, а з ними Джуліані, планують приїхати в Україну, і просить допомогти з організацією зустрічі.

Після того як відбулася зустріч Парнаса з Шефіром, Аваков також перестав відповідати на повідомлення партнера Джуліані, датовані 28 травня.

Потім Аваков відповів коротко, на що Парнас поскаржився, що Шефір перестав контактувати.

Після цього слідує листування Парнаса з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, датоване вереснем. Вони домовляються про зустріч, щоб поговорити про “нашого друга”, але чи відбулася вона – невідомо.

У листуванні з тодішнім генпрокурором Юрієм Луценком Парнас говорить про екс-посла США в Україні Марі Йованович. Вони обговорюють її заяви, передається “список недоторканних”, після чого Луценко пише, що якщо в США не приймають жодного рішення по Йованович, то ставлять під сумнів його заяви.

Луценко пише, що у нього є документи про “перерахування Б”, можливо мова йде про зарплату Хантера Байдена. Він пише, що дістав необхідну інформацію, “і тільки ви (США) не можете зняти одну дурепу”.

28 березня Парнас пише Луценко, що США не дозволять його скривдити, а також говорить про те, що в Америці про нього говорять, як про героя України.

У відповідь Луценко пише, що у нього на руках роздруківка платежів газової компанії, де працював Байден-молодший.

9 квітня Луценко повідомляє Парнасу, що у кандидата в президенти Зеленського є троє радників/публічних спікерів. Це Віталій Шабунін, нардеп минулого скликання Сергій Лещенко і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Також він повідомляє, що із Зеленським працює адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

15 квітня він пише про те, що домовився про зустріч з Аваковим на 16 квітня.

Після цього вони обговорили, хто з американських високопоставлених чиновників відвідає інавгурацію Володимира Зеленського.

16 травня Парнас пише Луценко про необхідність зустрічі генпрокурора з Джуліані, вказуючи, що це “дуже важливо”.

Листування з Коломойським. 20 вересня Парнас запитує у олігарха, чи буде він в США під час офіційного візиту Зеленського, але не отримує відповіді.



3 жовтня він буде пише, що у нього “є новини”, на що отримує відповідь від олігарха, що він вже летить до нього, і подзвонить, як тільки приземлиться.