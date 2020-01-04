Про це повідомив офіційний представник міжнародної операції “Непохитна рішучість” в Twitter.
“Факт: Коаліція CJTFOIR в останні дні не здійснювала авіаударів поблизу табору Таджі (на північ від Багдада)”, – сказано в повідомленні.
Раніше в місцевих ЗМІ повідомили про повторний авіаудар, в результаті якого загинули щонайменше шестеро осіб. Було сказано, що обстріляли автоколону на північ від Багдаду.
- У Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касима Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив командира іранського елітного підрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Касема Сулеймані.