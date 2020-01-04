Американська антитерористична коаліція заперечує свою причетність до другого авіаудару по території на північ від Багдаду.

Про це повідомив офіційний представник міжнародної операції “Непохитна рішучість” в Twitter.

“Факт: Коаліція CJTFOIR в останні дні не здійснювала авіаударів поблизу табору Таджі (на північ від Багдада)”, – сказано в повідомленні.

Раніше в місцевих ЗМІ повідомили про повторний авіаудар, в результаті якого загинули щонайменше шестеро осіб. Було сказано, що обстріляли автоколону на північ від Багдаду.