У США усунули двох поліцейських за жорстоке поводження з протестуючим: відео

Про це повідомляє американське видання New York Times.
Уточнюється, що двоє офіцерів поліції в місті Баффало були відсторонені від виконання своїх обов’язків без виплати їм заробітної плати після публікації відео, де вони штовхають 75-річного протестуючого, пізніше госпіталізованого з травмою голови.
На відео помітно, як чоловік підходить до групи офіцерів під час протестів після смерті Джорджа Флойда. Один з поліцейських кричить “штовхай його назад” три рази, а інший штовхає чоловіка рукою в шию.
Чоловік падає на спину і продовжує лежати, а з його голови починає текти кров. Один з поліцейських нахиляється до чоловіка, але інший відразу ж відтягує його назад. Ще кілька інших поліцейських проходять повз, спостерігаючи за лежачим чоловіком.
За словами мера міста, чоловік, який постраждав, перебуває у важкому стані. Дії поліцейських також засудив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо.
“Інцидент в Баффало повністю неправомірний і ганебний. Я поговорив з мером Баффало Байроном Брауном і ми погодилися, що офіцери, залучені в це, повинні негайно бути відсторонені. Офіцери поліції повинні забезпечувати дотримання закону, а не зловживати ним”, – сказав губернатор.
- Напередодні у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.