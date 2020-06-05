У США усунули двох поліцейських за жорстоке поводження з протестуючим: відео

У Сполучених Штатах Америки відсторонили від виконання обов'язків двох поліцейських, які жорстоко штовхнули на землю протестуючого.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

Уточнюється, що двоє офіцерів поліції в місті Баффало були відсторонені від виконання своїх обов’язків без виплати їм заробітної плати після публікації відео, де вони штовхають 75-річного протестуючого, пізніше госпіталізованого з травмою голови.

На відео помітно, як чоловік підходить до групи офіцерів під час протестів після смерті Джорджа Флойда. Один з поліцейських кричить “штовхай його назад” три рази, а інший штовхає чоловіка рукою в шию.

Чоловік падає на спину і продовжує лежати, а з його голови починає текти кров. Один з поліцейських нахиляється до чоловіка, але інший відразу ж відтягує його назад. Ще кілька інших поліцейських проходять повз, спостерігаючи за лежачим чоловіком.

За словами мера міста, чоловік, який постраждав, перебуває у важкому стані. Дії поліцейських також засудив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо.

“Інцидент в Баффало повністю неправомірний і ганебний. Я поговорив з мером Баффало Байроном Брауном і ми погодилися, що офіцери, залучені в це, повинні негайно бути відсторонені. Офіцери поліції повинні забезпечувати дотримання закону, а не зловживати ним”, – сказав губернатор.