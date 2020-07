Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 29 червня, фотокореспондент з США Даніель Шулер опублікував в мережі ролик, на якому зображено озброєну пару. Чоловік та жінка на відео кричать, зброю направлено у бік протестувальників.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020